Экс-лыжница сборной России рассказала, когда дебютирует в соревнованиях по биатлону

Бывшая российская лыжница, а ныне биатлонистка Наталия Шевченко (Мекрюкова) рассказала, когда состоится её дебют в соревнованиях по биатлону.
«Мой дебют в биатлоне только зимой состоится. Возможно, Михаил Викторович Шашилов передумает и даст мне пробежать что-то на чемпионате России в Чайковском, но я сомневаюсь. Возможно, многим кажется, что всё проходит легко – месяц пострелял и уже можешь выходить на старт и зарубаться с соперницами, которые в биатлоне с детства. Так не бывает. Чтобы бежать гонку со стрельбой, нужно быстро изготавливаться, быстро подъезжать к рубежу, знать, на каком пульсе работать на лёжке и стойке. Тренер объяснил мне, что лучше не торопиться, так как возможное плохое выступление может привести к тому, что я буду зацикливаться на этом и прогресса не будет. Лучше планомерно работать, учиться стрелять и выходить на старт уже готовой к борьбе», — сказала Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полное интервью с Наталией Шевченко читайте на «Чемпионате»:
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