Доротея Вирер: не ожидала, что одержу две победы, потому что чувствовала себя очень плохо

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала завоевание двух золотых медалей на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в Рупольдинге (Германия).

«Я не ожидала, что одержу две победы, потому что чувствовала себя очень плохо. Мы перенесли много нагрузок на прошлой неделе, и уже дома, перед отъездом, я провела две тренировки, на которых чувствовала себя очень уставшей. Жара, которую мы почувствовали здесь в первый день, конечно, не помогла. На самом деле, я уже обсуждала с Клаусом возможность вернуться домой уже в субботу, потому что я проснулась утром и не чувствовала своего тела. Но я думаю, что первая гонка мне была нужна, чтобы выйти на пик формы, это была хорошая тренировка», — приводит слова Вирер Fondo Italia.

Вирер завоевала золото в гала-масс-старте и в суперспринте.