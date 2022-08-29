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Уле-Эйнар Бьорндален намерен занять пост в Федерации биатлона Китая

Уле-Эйнар Бьорндален намерен занять пост в Федерации биатлона Китая
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Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален заявил о намерении продолжить работу в сборной Китая.

Легендарный норвежец ведёт переговоры о роли ассистента в Федерации биатлона Китая, а не о тренерской должности, сообщает издание NRK со ссылкой на Bygdeposten.

«Мне ещё есть чему научить сборную Китая, и китайцам тоже есть чему научить меня. Участие в этом проекте невероятно поучительно. Я не жалею, что стал тренером в Китае. Меня волнует только биатлон», — приводит слова Бьорндалена NRK.

Бьорндален занимал пост главного тренера сборной Китая по биатлону с сентября 2019-го по март 2022 года. Контракт с норвежцем продлён не был. Вместе с Уле-Эйнаром в тренерский штаб Китая входила его супруга, четырёхкратная олимпийская чемпионка белоруска Дарья Домрачева.

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