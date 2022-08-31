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Министерство юстиции РФ зарегистрировало новый устав Союза биатлонистов России

Министерство юстиции РФ зарегистрировало новый устав Союза биатлонистов России
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Устав, который был утверждён на конференции Союза биатлонистов России (СБР), зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 августа 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте СБР.

«В соответствии с решениями, принятыми на Конференции по вопросам 9 и 10 повестки дня Конференции: полномочия членов Совета Союза прекращены с момента государственной регистрации новой редакции Устава Союза; полномочия членов Правления Союза прекращены с момента государственной регистрации новой редакции Устава Союза», – говорится в сообщении.

Союз биатлонистов России был основан в 1992 году. Президентом организации является Виктор Майгуров.

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