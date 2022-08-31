Министерство юстиции РФ зарегистрировало новый устав Союза биатлонистов России

Устав, который был утверждён на конференции Союза биатлонистов России (СБР), зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 августа 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте СБР.

«В соответствии с решениями, принятыми на Конференции по вопросам 9 и 10 повестки дня Конференции: полномочия членов Совета Союза прекращены с момента государственной регистрации новой редакции Устава Союза; полномочия членов Правления Союза прекращены с момента государственной регистрации новой редакции Устава Союза», – говорится в сообщении.

Союз биатлонистов России был основан в 1992 году. Президентом организации является Виктор Майгуров.

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