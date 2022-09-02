Карим Халили отреагировал на решение CAS, благодаря которому получит бронзу ЧЕ

Биатлонист сборной России Карим Халили отреагировал на то, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию представителя Латвии Андрея Расторгуева на дисквалификацию за пропуск трёх допинг-тестов за календарный год.

Напомним, 27 января 2021 года Расторгуев выиграл золотую медаль в индивидуальной гонке чемпионата Европы. Четвёртым в той гонке был россиянин Карим Халили. После аннулирования результата латвийского биатлониста золото должно перейти к норвежцу Эрленду Бьонтегорду, серебро – к его соотечественнику — Эндре Стрёмсхейму, бронза – к Халили.

«Для меня ничего не поменяется после вердикта CAS. Конечно, было бы приятнее завоевать медаль непосредственно в гонке и получить её сразу во время церемонии награждения. Но я рад, что в моей коллекции будет на одну награду больше», — сказал Халили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полное интервью с Каримом Халили читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.





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