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Карим Халили отреагировал на решение CAS, благодаря которому получит бронзу ЧЕ

Карим Халили отреагировал на решение CAS, благодаря которому получит бронзу ЧЕ
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Биатлонист сборной России Карим Халили отреагировал на то, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию представителя Латвии Андрея Расторгуева на дисквалификацию за пропуск трёх допинг-тестов за календарный год.

Напомним, 27 января 2021 года Расторгуев выиграл золотую медаль в индивидуальной гонке чемпионата Европы. Четвёртым в той гонке был россиянин Карим Халили. После аннулирования результата латвийского биатлониста золото должно перейти к норвежцу Эрленду Бьонтегорду, серебро – к его соотечественнику — Эндре Стрёмсхейму, бронза – к Халили.

«Для меня ничего не поменяется после вердикта CAS. Конечно, было бы приятнее завоевать медаль непосредственно в гонке и получить её сразу во время церемонии награждения. Но я рад, что в моей коллекции будет на одну награду больше», — сказал Халили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полное интервью с Каримом Халили читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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