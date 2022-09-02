Алексей Слепов: профессиональный спорт точно нет, но любительский — запросто

Российский биатлонист Алексей Слепов рассказал о своих планах после завершения дисквалификации.



«Со спортом я ещё не заканчивал. В профессиональный спорт, наверное, нет, так как все границы сомкнулись на Российской Федерации и Белоруссии. Но карьеру я не завершил. Не хочу говорить об этом и нигде не писал это. Пока я ещё спортсмен. Конечно, я остыл от спорта. Обычная домашняя жизнь.

Профессиональный спорт точно нет, но любительский — запросто. Буду принимать участие в ветеранских соревнованиях и тех турнирах, в которых я в детстве принимал участие. Например, в кросс‑кантри на велосипеде, в триатлоне или в легкоатлетических пробегах. Здоровый образ жизни, но это любительский уровень. Чтобы быть профессионалом, нужно тренироваться два‑три раза в день, ездить на сборы… Этого сейчас нет.



Скорее всего, буду работать как обычный гражданский человек. Инструктором я просто подрабатывал на выходные дни для друзей из Москвы. Это не запрещено. Но в целом планирую после дисквалификации поддерживать свою физическую активность на любительских соревнованиях, может быть, займусь тренерской деятельностью, готовить будущих чемпионов, которые будут придерживаться олимпийского девиза «Быстрее. Выше. Сильнее», — приводит слова Алексея Слепова «Матч ТВ».



В октябре 2021 года Российское антидопинговое агентство признало Слепова невиновным в нарушении антидопинговых правил. РУСАДА приняло решение не считать третий пропуск биатлонистом допинг-теста как нарушение правил доступности спортсмена. Но через неделю РУСАДА поменяло решение и снова открыло дело. В итоге биатлонист был дисквалифицирован на один год, начиная с 30 сентября 2021 года.