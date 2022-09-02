«У нас не было конфликтов». Карим Халили объяснил, почему ушёл из группы Каминского

Бронзовый призёр Олимпийских игр в эстафете, российский биатлонист Карим Халили рассказал, почему ушёл из группы тренера Юрия Каминского.

«Мы поговорили с Юрием Михайловичем. У нас не было конфликтов и ссор. Я спокойно и в открытую сказал ему о том, что прекращаю работу с ним и буду тренироваться в другой группе. Как мне показалось, он адекватно воспринял моё решение. Это же не какая-то экстраординарная ситуация. Как в биатлоне, так и в других видах спортсмены меняют тренировочные группы или, если брать игровые виды, переходят в другие команды. И какого-то шока это не вызывает.

Когда организм молодой, как у меня, и активно реагирует на новую нагрузку, проще понять, как правильно выстраивать подготовку, чем в том возрасте, когда ты уже находишься на закате своей карьеры. Сейчас можно точно определить, что приносит тебе больший эффект. Ведь ты же постепенно сам строишь себя, ищешь лучшие варианты. Все люди, чьё мнение мне действительно важно, поддержали меня в этом решении. Так что я принял его совершенно осознанно, а не импульсивно. Надеюсь, что это пойдёт на пользу как мне, так и ему», — сказал Карим Халили в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Полное интервью с Каримом Халили читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.