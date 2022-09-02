«Я хочу бороться с сильнейшими на равных». Карим Халили – о мотивации заниматься биатлоном

Российский биатлонист Карим Халили рассказал о мотивации заниматься биатлоном.

«Мотивации более чем достаточно. Я вижу свои слабые стороны, и мне хочется поработать над тем, чтобы их устранить. Главное – стать лучше по сравнению с самим собой. Допустим, нас допустят до Кубка мира, а ты будешь выступать на прежнем уровне. Разве это круто? Я хочу бороться с сильнейшими на равных, а не радоваться тому, что просто набрал какие-то очки в общем зачёте», — сказал Карим Халили в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Халили является бронзовым призёром Олимпийских игр в эстафете (2022) и бронзовым призёром чемпионата мира в эстафете (2021).

Полное интервью с Каримом Халили читайте на «Чемпионате»: