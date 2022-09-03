Фийон Майе взял золото в масс-старте на лыжероллерном фестивале Фуркада

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе одержал победу в масс-старте на лыжероллерном фестивале, который проходит в Анси.
Фийон Майе пришёл к финишу с результатом 24.36,0 (0+8). Серебряную медаль завоевал американский спортсмен Шон Доэрти, отставший от лидера на 15,8 секунд. Третьим финишировал француз Антонен Гигонна, пришедший к финишу на 35,7 секунд позже победителя.
Лыжероллерный фестиваль Martin Fourcade Nordic Festival учреждён в 2019 году и проводится в третий раз. В 2020 году соревнования были отменены из-за пандемии.
Биатлон. Фестиваль Мартена Фуркада. Лыжероллеры. Масс-старт. Мужчины
1. Кентен Фийон Майе (Франция) – 24.36,0 (0+8)
2. Шон Доэрти (США) – 15,8 (1+10)
3. Антонен Гигонна (Франция) – 35,7 (0+6)
4. Мартин Улдаль (Норвегия) – 41,5 (0+6)
5. Михал Крчмарж (Чехия) – 44,3 (1+10)
6. Витаутас Строля (Литва) – 50,8 (2+8)
7. Сверре Дален Аспенс (Норвегия) – 1.03,4 (3+8)
8. Кароль Домбровский (Литва) – 1.14,0 (2+8)
9. Фабьен Клод (Франция) – 1.19,4 (4+10)
10. Эмильен Жаклен (Франция) – 2.03,3 (3+8)
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