Фийон Майе взял золото в масс-старте на лыжероллерном фестивале Фуркада

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе одержал победу в масс-старте на лыжероллерном фестивале, который проходит в Анси.

Фийон Майе пришёл к финишу с результатом 24.36,0 (0+8). Серебряную медаль завоевал американский спортсмен Шон Доэрти, отставший от лидера на 15,8 секунд. Третьим финишировал француз Антонен Гигонна, пришедший к финишу на 35,7 секунд позже победителя.

Лыжероллерный фестиваль Martin Fourcade Nordic Festival учреждён в 2019 году и проводится в третий раз. В 2020 году соревнования были отменены из-за пандемии.

Биатлон. Фестиваль Мартена Фуркада. Лыжероллеры. Масс-старт. Мужчины

1. Кентен Фийон Майе (Франция) – 24.36,0 (0+8)



2. Шон Доэрти (США) – 15,8 (1+10)



3. Антонен Гигонна (Франция) – 35,7 (0+6)



4. Мартин Улдаль (Норвегия) – 41,5 (0+6)



5. Михал Крчмарж (Чехия) – 44,3 (1+10)



6. Витаутас Строля (Литва) – 50,8 (2+8)



7. Сверре Дален Аспенс (Норвегия) – 1.03,4 (3+8)



8. Кароль Домбровский (Литва) – 1.14,0 (2+8)



9. Фабьен Клод (Франция) – 1.19,4 (4+10)



10. Эмильен Жаклен (Франция) – 2.03,3 (3+8)