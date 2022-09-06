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Участие Логинова во втором этапе Кубка Содружества будет зависеть от его самочувствия

Участие Логинова во втором этапе Кубка Содружества будет зависеть от его самочувствия
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Главный тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский рассказал, кто из биатлонистов будет участвовать в гонках второго этапа Кубка Содружества, который пройдёт в Беларуси.

«Денис Таштимеров и Андрей Вьюхин с нами в Беларусь не летят. Это было тренерское решение, чтобы они смогли сконцентрироваться на выступлении на чемпионате страны. Денис тяжело переболел коронавирусом и долго не мог набрать форму. Сейчас постепенно пришёл в себя, и мы на него серьёзно рассчитываем.

Сливко, Сидорова, Шнейдер, Гараничев, Поварницын и Шетько примут участие во втором этапе Кубка Содружества. Надо отметить, что нам немного повезло. Мы ещё до появления этих соревнований планировали провести в августе сбор в Сочи. А в сентябре собирались отправиться в Беларусь. Так что концептуально у нас ничего не поменялось, только теперь сборы завершаются хорошими стартами.

Александр Логинов? Всё будет зависеть от его самочувствия, состояния здоровья. Саша переболел, поэтому форсировать подготовку к сезону ему нельзя. Он сам определится по своим стартам», — приводит слова Максима Кугаевского телеграм-канал «Арена Урала».

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