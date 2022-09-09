Евгений Гараничев объяснил причину своих неудачных результатов на Кубке мира – 2021/2022

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи в индивидуальной гонке, 34-летний российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал, что стало причиной его неудачных результатов в начале сезона-2021/2022.
«Я подозреваю, что всё это последствия мононуклеоза, который я подхватил во время летней подготовки к сезону-2017/2018. Помню, на одной из контрольных тренировок я просто остановился на трассе, чтобы не потерять сознание. Тогда мне долго не могли поставить диагноз, но в итоге специалисты-иммунологи выявили заболевание.
Я тогда долго восстанавливался, а врачи предупредили, что проблемы со здоровьем могут возникать совершенно неожиданно. Помню, какая слабость у меня тогда была. Меня всегда удивляло, когда спортсмены говорили про мононуклеоз, а потом как ни в чём не бывало выступали на соревнованиях. Но у каждого свои особенности организма», — сказал Гараничев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полностью интервью с Евгением Гараничевым читайте здесь:
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