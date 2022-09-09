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«Слова жены оказались решающими». Гараничев объяснил, почему решил продолжить карьеру

«Слова жены оказались решающими». Гараничев объяснил, почему решил продолжить карьеру
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Бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи в индивидуальной гонке, 34-летний российский биатлонист Евгений Гараничев объяснил, почему решил продолжить карьеру.

В начале прошлого сезона Гараничев слабо выступал на Кубке мира, остался без Олимпиады и впервые за долгие годы готовится к сезону вне состава национальной сборной.

«После чемпионата России ко мне подошёл Максим Владимирович Кугаевский – тренер, с которым я работаю с тех пор, как перешёл из лыжных гонок в биатлон. Он знает меня едва ли не лучше, чем я сам. Так вот, Кугаевский сказал: «Женя, даже и не думай заканчивать». Но я ведь нигде об этом даже не обмолвился, нигде не афишировал, с чего бы? Он просто прочитал меня и убедил подумать о продолжении карьеры. Максим Владимирович заряжен на результат и заряжает своих спортсменов. Не просто стоит на бирже с трубой, а реально работает.

Дальше у меня был разговор с женой. «Люда, есть два варианта – продолжать или заканчивать. Если тебе сложно, если нужна помощь с детьми – старшему Жене в школу через год, младшему Андрею тоже уже четыре года – я объявлю о завершении карьеры». Она посмотрела на меня, сказала, что поддержит в любой ситуации и попросила… бегать дальше. Говорит, по глазам увидела, что ещё не время уходить. Её слова и оказались решающими», — сказал Гараничев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полностью интервью с Евгением Гараничевым читайте здесь:

«Я за место в основе сборной России не держался». Откровения биатлониста Гараничева «Я за место в основе сборной России не держался». Откровения биатлониста Гараничева
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