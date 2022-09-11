Мартен Фуркад трогательно поздравил старшую дочь с днём рождения

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад в социальных сетях трогательно поздравил старшую дочь Манон с днём рождения.
«Семь лет. Я так тебя люблю», — подписал фото 33-летний Фуркад.
Фото: из личного архива Мартена Фуркада
Также Мартен показал, как Манон отпраздновала важную дату.
Фото: из личного архива Мартена Фуркада
Напомним, у Фуркада и его гражданской жены Элен Усабиага две дочери – Манон и Инес.
Фуркад-младший — самый титулованный биатлонист в истории Франции. Также он занимает первое место в истории мирового биатлона по сумме заработанных призовых. Мартен объявил о завершении карьеры в марте 2020 года.
Также рекомендуем к просмотру видеоролик: «Самые громкие скандалы на чемпионатах мира по биатлону», где фигурируют и инциденты с Фуркадом:
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