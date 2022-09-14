Динара Алимбекова описала свои взаимоотношения с российскими биатлонистками

Олимпийская чемпионка в эстафете, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала о своих взаимоотношениях с российскими биатлонистками.

«Мы общаемся не только в этом сезоне, а хорошо знакомы ещё с юниорских стартов, поэтому мы все в хороших отношениях с российскими девчонками. Они приезжали к нам на сборы и раньше и порой спрашивали, где найти косметолога, стоматолога, какие места посетить в Минске. Когда мы приезжаем на сборы в Россию, происходит то же самое. Мы спрашиваем у них, куда можно сходить и как провести выходной день. Такое общение началось не только сейчас, и я очень рада, что у нас такие тёплые отношения», — приводит слова Алимбековой Metaratings.

Отметим, что завтра, 15 сентября, в Раубичах (Беларусь) стартует второй этап Кубка Содружества по биатлону, который призван стать заменой международных стартов.