Динара Алимбекова описала свои взаимоотношения с российскими биатлонистками

Олимпийская чемпионка в эстафете, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала о своих взаимоотношениях с российскими биатлонистками.
«Мы общаемся не только в этом сезоне, а хорошо знакомы ещё с юниорских стартов, поэтому мы все в хороших отношениях с российскими девчонками. Они приезжали к нам на сборы и раньше и порой спрашивали, где найти косметолога, стоматолога, какие места посетить в Минске. Когда мы приезжаем на сборы в Россию, происходит то же самое. Мы спрашиваем у них, куда можно сходить и как провести выходной день. Такое общение началось не только сейчас, и я очень рада, что у нас такие тёплые отношения», — приводит слова Алимбековой Metaratings.
Отметим, что завтра, 15 сентября, в Раубичах (Беларусь) стартует второй этап Кубка Содружества по биатлону, который призван стать заменой международных стартов.
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