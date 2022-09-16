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Йоханнес Бё показал баскетбольный финт и забил сверху в кольцо. Видео

Йоханнес Бё показал баскетбольный финт и забил сверху в кольцо. Видео
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Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал в социальных сетях новый пост. Спортсмен показал баскетбольный финт и забил сверху в кольцо.

«Пятничный взлёт. Бу-у-ум! Гравитация — это лишь теория», — подписал он соответствующее видео.

29-летний Йоханнес стал самым успешным спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Он завоевал четыре золотые медали: в смешанной и мужской эстафетах, спринте и масс-старте. Также норвежец стал бронзовым призёром индивидуальной гонки. Таким образом, Бё сравнялся с французом Мартеном Фуркадом по количеству завоёванных золотых олимпийских наград. Больше медалей высшего достоинства только у норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена (восемь). Прилетев с Олимпиады в Норвегию, Йоханнес досрочно завершил кубковый сезон-2021/2022.

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