«Air Бё». Эмильен Жаклен пошутил над баскетбольными финтами Йоханнеса

Двукратный чемпион мира в гонках преследования 27-летний французский биатлонист Эмильен Жаклен забавно отреагировал на видео пятикратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Бё, где он демонстрирует свои умения в баскетболе. Спортсмен показал баскетбольный финт и забил сверху в кольцо.
«Air Бё. Just do it (слоган Nike, «просто сделай это». – Прим. «Чемпионата»)», — написал Жаклен в комментариях, добавив эмодзи «ракетка» и «смех до слёз».
На старте сезона-2021/2022 Жаклен был одним из лидеров Кубка мира, однако не сумел завоевать ни одной личной медали на Олимпийских играх – 2022 в Пекине и стал лишь пятым в общем зачёте КМ. Обладателем «Большого хрустального глобуса» стал его соотечественник Кентен Фийон Майе. Младший Бё после невероятно успешной Олимпиады досрочно завершил сезон.
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