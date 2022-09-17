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Майгуров — о пасьюте в Раубичах: сегодняшний результат — не уровень элитных спортсменов

Майгуров — о пасьюте в Раубичах: сегодняшний результат — не уровень элитных спортсменов
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал итоги женской гонки преследования на втором этапе Кубка Содружества по летнему биатлону, который проходит в Раубичах (Беларусь). Победу в спринте подтвердила россиянка Наталья Гербулова, которая закончила гонку с пятью промахами.

«Пять промахов — это много, я для себя отметил, что с такой стрельбой на Кубке мира в тридцатку не попадёшь. Может быть, спортсмены расслаблены, но они должны показывать свой класс для остальных. Такими словами и будем их мотивировать, чтобы не расслаблялись. Реально, сегодняшний результат — не уровень элитных спортсменов», — сказал Виктор Майгуров в эфире телеканала «Матч!».

Напомним, Кубок Содружества призван стать альтернативой международным стартам, от которых россиян и белорусов отстранил Международный союз биатлонистов (IBU).

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