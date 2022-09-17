Вице-президент СБР Нуждов: смешно читать, что спорт вне политики. Это уже звучит как мем

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов высказался о решении конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) продлить отстранение россиян.

«Не было никаких иллюзий. Все, кто интересуется биатлоном, не ждали сенсаций. Всё было ожидаемо. Было любопытно посмотреть, как расположатся голоса, кто проголосует за нас. Я надеялся, что побольше будут за нас и воздержатся. Хотелось бы, чтоб поддержки было больше. То, что теперь нас могут допустить в любой момент по новому решению конгресса IBU, не имеет значения. Это решение несамостоятельное с их стороны. Смешно читать, что спорт вне политики. Это уже звучит как мем. Не думаю, что у кого-то остались иллюзии по этому поводу. Надо сосредоточиться на российских стартах. Мы ответственны за наше дело внутри страны. Не думаю, что биатлонисты разбегутся. Выделяются хорошие средства и создаются условия для их подготовки и поддержки», — приводит слова Нуждова «РИА Новости Спорт».