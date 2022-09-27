Карим Халили прокомментировал победу в индивидуальной гонке на летнем ЧР

Российский биатлонист Карим Халили, который одержал победу в индивидуальной гонке на летнем чемпионате страны (лыжероллеры), прокомментировал свой успех. Он прошёл дистанцию с тремя промахами.

«Что помогло собраться по ходу неудачно начавшейся гонки? Мотивация и желание порадовать тренера Елену Дмитриевну Огаркову, у которой вчера был день рождения. Хотя бы два рубежа я «на ноль» отработал, да и в целом ощущениями на стрельбе я доволен. Мне немного не хватило собранности и концентрации, желание поначалу немного захлестнуло.

Как долго буду ещё продолжать эксперименты со стрельбой? На это есть целый сезон, который пройдёт в России. Стрельбой со мной занимается Виталий Норицын, с которым мы и выбрали направление работы», — передаёт слова Халили корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

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