Ярошенко: надеюсь, собранная Майгуровым команда не будет, как в басне «Лебедь, Щука и Рак»
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Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко выразил надежду на сплочённость новой команды переизбранного президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова.
«Надеюсь, собранная Майгуровым команда не будет, как в басне «Лебедь, Щука и Рак». Хочется, чтобы всё-таки начали двигаться в одном направлении и не пакостили президенту, который должен руководить Федерацией и консолидировать работу.
У нас интересная ситуация: по аналогии с Федерацией лыжных гонок теперь есть несколько команд, а у спортсменов есть выбор. Как мне кажется, это демократичный шаг. Посмотрим, даст ли он свои плоды. Моё мнение — даст», – сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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