Ульяна Нигматуллина объявила о пропуске сезона из-за беременности

Биатлонистка сборной России Ульяна Нигматуллина заявила, что пропустит сезон-2022/2023 по причине беременности.

«В этом сезоне я отвлекусь на серьёзную миссию: рождение ребёнка. Всё должно произойти в начале февраля», — сказала Нигматуллина в подкасте «Два дела сразу».

Напомним, на зимних Олимпийских играх 2022 года, которые прошли в Пекине (Китай), Нигматуллина завоевала сразу две медали. В женской эстафете она завоевала серебро, а в смешанной эстафете — бронзу.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону 28-летняя Нигматуллина заработала 285 очков и заняла 25-е место в общем зачёте. Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова (366 очков, 20-е место). Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд (957).