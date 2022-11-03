Ульяна Нигматуллина объявила о пропуске сезона из-за беременности
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Биатлонистка сборной России Ульяна Нигматуллина заявила, что пропустит сезон-2022/2023 по причине беременности.
«В этом сезоне я отвлекусь на серьёзную миссию: рождение ребёнка. Всё должно произойти в начале февраля», — сказала Нигматуллина в подкасте «Два дела сразу».
Напомним, на зимних Олимпийских играх 2022 года, которые прошли в Пекине (Китай), Нигматуллина завоевала сразу две медали. В женской эстафете она завоевала серебро, а в смешанной эстафете — бронзу.
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону 28-летняя Нигматуллина заработала 285 очков и заняла 25-е место в общем зачёте. Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова (366 очков, 20-е место). Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд (957).
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