Дистанции индивидуальных гонок на 2-м этапе Кубка России в Увате официально сокращены

Союз биатлонистов России (СБР) сообщил, что дистанции завтрашних индивидуальных гонок на втором этапе Кубка России – 2022/2023 в Увате (Тюменская область) будут сокращены – мужчины побегут 15 км, женщины – 12,5 км.

Расписание соревнований Кубка России в Увате

1 декабря (9:00 мск) – индивидуальная гонка, 15 км, женщины.

1 декабря (12:00 мск) – индивидуальная гонка, 20 км, мужчины.

3 декабря (9:00 мск) – спринт, 7,5 км, женщины.

3 декабря (11:30 мск) – спринт, 10 км, мужчины.

4 декабря (9:00 мск) – сингл-микст.

4 декабря (12:30 мск) – смешанная эстафета.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.