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Дистанции индивидуальных гонок на 2-м этапе Кубка России в Увате официально сокращены

Дистанции индивидуальных гонок на 2-м этапе Кубка России в Увате официально сокращены
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Союз биатлонистов России (СБР) сообщил, что дистанции завтрашних индивидуальных гонок на втором этапе Кубка России – 2022/2023 в Увате (Тюменская область) будут сокращены – мужчины побегут 15 км, женщины – 12,5 км.

Расписание соревнований Кубка России в Увате

1 декабря (9:00 мск) – индивидуальная гонка, 15 км, женщины.
1 декабря (12:00 мск) – индивидуальная гонка, 20 км, мужчины.
3 декабря (9:00 мск) – спринт, 7,5 км, женщины.
3 декабря (11:30 мск) – спринт, 10 км, мужчины.
4 декабря (9:00 мск) – сингл-микст.
4 декабря (12:30 мск) – смешанная эстафета.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.

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