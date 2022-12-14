Эмильен Жаклен опубликовал фото с Петтером Нортугом, прикрепив к нему трек «Плохие парни»

Двукратный чемпион мира в гонках преследования, 27-летний французский биатлонист Эмильен Жаклен опубликовал в социальных сетях совместное фото с двукратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам норвежцем Петтером Нортугом.
Жаклен прикрепил к фото эмодзи «демон» и трек «Bad Boys» («Плохие парни»).
Фото сделано в Анси (Франция), где завтра, 15 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону. Напомним, в текущем сезоне Нортуг порой выступает в качестве биатлонного эксперта.
Фото: из личного архива Эмильена Жаклена
Жаклен в данный момент занимает третью строчку в общем зачёте Кубка мира – 2022/2023, он уступает лишь норвежцам Стурле Холм Легрейду и Йоханнесу Бё. Петтер ранее занял 26-е место в 35-километровой гонке на открытии Кубка серии Ski Classics.
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