«Мы точно стали ещё счастливее». Анна Сола показала первые фото с новорождённой дочкой

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 белорусская биатлонистка Анна Сола опубликовала в социальных сетях милые фото с выписки из родильного дома. 19 декабря стало известно, что Анна впервые стала мамой. У неё с мужем, велосипедистом Станиславом Божковым родилась дочь.
«19.12.2022. Мы точно стали ещё счастливее. А сегодня выписались и уже дома», — подписала Сола фотографии.
Фото: из личного архива Анны Солы
Фото: из личного архива Анны Солы
Фото: из личного архива Анны Солы
Фото: из личного архива Анны Солы
«Моя любимая, моя родная,
Тебя прекрасней в мире не найти,
Ну а теперь я точно знаю,
Что есть у нас творение любви.
Ты посмотри на дочку – как красива!
Нежнее нет на всей земле…
Я говорю тебе огромное спасибо,
Она как солнца луч во тьме! Я вас безумно люблю», — оставил Соле послание Божков.
26-летняя Сола – бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 в спринтерской гонке, победительница этапа Кубка мира (в спринте), бронзовый призёр чемпионата Европы в смешанной эстафете, чемпионка мира среди юниоров в эстафете. Несмотря на высокие результаты на КМ, Анне не удалось завоевать личных медалей на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
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