«Мы точно стали ещё счастливее». Анна Сола показала первые фото с новорождённой дочкой

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 белорусская биатлонистка Анна Сола опубликовала в социальных сетях милые фото с выписки из родильного дома. 19 декабря стало известно, что Анна впервые стала мамой. У неё с мужем, велосипедистом Станиславом Божковым родилась дочь.

«19.12.2022. Мы точно стали ещё счастливее. А сегодня выписались и уже дома», — подписала Сола фотографии.

Фото: из личного архива Анны Солы

Фото: из личного архива Анны Солы

Фото: из личного архива Анны Солы

Фото: из личного архива Анны Солы

«Моя любимая, моя родная,

Тебя прекрасней в мире не найти,

Ну а теперь я точно знаю,

Что есть у нас творение любви.

Ты посмотри на дочку – как красива!

Нежнее нет на всей земле…

Я говорю тебе огромное спасибо,

Она как солнца луч во тьме! Я вас безумно люблю», — оставил Соле послание Божков.

26-летняя Сола – бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 в спринтерской гонке, победительница этапа Кубка мира (в спринте), бронзовый призёр чемпионата Европы в смешанной эстафете, чемпионка мира среди юниоров в эстафете. Несмотря на высокие результаты на КМ, Анне не удалось завоевать личных медалей на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).