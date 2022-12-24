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Белорус Иван Тулатин прокомментировал неожиданную победу на этапе Кубка Содружества

Белорус Иван Тулатин прокомментировал неожиданную победу на этапе Кубка Содружества
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21-летний белорусский биатлонист Иван Тулатин прокомментировал победу в суперспринте на третьем этапе Кубка Содружества, который проходит в Рязани.

«Да, сегодня хорошо у нас катили лыжи. Сервис поработал отлично. У нас сегодня много парней близко к лидеру. Но такой результат — не только заслуга сервиса. Мы провели неплохой сбор перед этапом в Рязани. Не сказал бы, что эта была неделя отдыха, мы хорошо и усердно поработали. Буквально последние два только смогли перевести дух, это дало дополнительные силы. Нормальное состояние трассы, а для такой погоды — даже хорошее. Каши нет, воды особо нет, всё хорошо. Я настраивался на победу. После неудачных выступлений на Кубке России хотелось быть ближе к лидерам, а вышло, что сам стал лидером. На последней стрельбе, когда уходил на штрафной круг, думал, что промах откинет меня очень далеко. Но из-за того что, видимо, быстро сработал на рубеже, удалось уйти лидером. Обрадовался этому. Рад сегодня и хорошему командному выступлению, навязали борьбу и показали отличный биатлон», — передаёт слова Тулатина корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

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