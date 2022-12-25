Ерёмин рассказал, жалеет ли о переходе в сборную России из Казахстана на фоне бана IBU

Бывший казахстанский, а ныне российский биатлонист Роман Ерёмин рассказал о смене гражданства на российское на фоне отстранения от международных стартов.
«У меня ведь нет больше гражданства Казахстана, я уже два года как россиянин. Я вообще не планировал продолжать карьеру, переезжал в Россию в качестве обычного человека. Но потом подумал, что не успел реализоваться в своём любимом виде спорта. Случайная череда встреч и разговоров привели к тому, что я вновь вернулся в биатлон. С того момента я очень серьёзно продвинулся в стрельбе, можно утверждать, что сейчас у меня лучшая стрельба в карьере.
Есть ли сожаления о переходе на фоне массовых отстранений? Я же в будущее не умею заглядывать и от политики очень далеко. Нужно просто жить в той ситуации, в которой находишься, и пробовать найти максимальную выгоду. Это как игра в шахматы», — передаёт слова Ерёмина корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
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