Губерниев резко отреагировал на слухи, что Ростовцев возглавит биатлонную сборную России

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на появившуюся ранее информацию о том, что серебряный призёр Олимпийских игр 2006 года в эстафете Павел Ростовцев возглавит сборную России по биатлону.
«Информация о приходе на пост главного тренера биатлонистов всяких непонятных людей не соответствует действительности!!! Есть критерии назначений, им нужно соответствовать (как минимум). Минспорта и ЦСП соблюдают законы РФ, нормативные акты и приказы министерства!!! Но соблюдает ли СБР?? Виктор Майгуров??? Это вопрос….» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
А буквально через несколько минут журналист выложил ещё один пост.
«Биатлонная сборная России — это не частная лавочка!!! И кто этого не понимает — мы им популярно объясним!!!» — добавил Губерниев.
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