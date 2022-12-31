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Губерниев резко отреагировал на слухи, что Ростовцев возглавит биатлонную сборную России

Губерниев резко отреагировал на слухи, что Ростовцев возглавит биатлонную сборную России
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Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на появившуюся ранее информацию о том, что серебряный призёр Олимпийских игр 2006 года в эстафете Павел Ростовцев возглавит сборную России по биатлону.

«Информация о приходе на пост главного тренера биатлонистов всяких непонятных людей не соответствует действительности!!! Есть критерии назначений, им нужно соответствовать (как минимум). Минспорта и ЦСП соблюдают законы РФ, нормативные акты и приказы министерства!!! Но соблюдает ли СБР?? Виктор Майгуров??? Это вопрос….» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

А буквально через несколько минут журналист выложил ещё один пост.

«Биатлонная сборная России — это не частная лавочка!!! И кто этого не понимает — мы им популярно объясним!!!» — добавил Губерниев.

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