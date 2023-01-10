Логинов: рад, что аргентинцы выиграли ЧМ, как сейчас модно говорить, закрыли гештальт

Чемпион мира 2020 года российский биатлонист Александр Логинов поделился своими впечатлениями от прошедшего чемпионата мира по футболу в Катаре.
«Могу сказать, что на 99,9 процентов я отследил и отболел все матчи чемпионата мира. Изначально симпатизировал сборной Аргентины, это не секрет. Во многом по причине Лео Месси, которому тоже симпатизирую давным-давно. Поэтому я рад, что аргентинцы выиграли и, как сейчас модно говорить, закрыли гештальт», — приводит слова Логинова «Российская газета».
Месси помог сборной Аргентины выиграть свой первый с 1986 года чемпионат мира. Аргентинцы победили в финале национальную команду Франции в серии пенальти. Лионель записал на свой счёт семь голов и три голевые передачи в семи матчах турнира, в том числе дубль в финале.
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