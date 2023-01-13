Глава федерации биатлона Татарстана прокомментировал конфликт с Майгуровым

Глава федерации биатлона Республики Татарстан Ильдар Нугманов высказался о конфликте с президентом Союза биатлонистов России (СБР) Виктором Майгуровым, который разгорелся во время выборов главы организации.

«У нас как такового конфликта не было. Просто у каждого региона была своя точка зрения. Естественно, кто-то высказывался в пользу одного кандидата, кто-то в пользу другого. Думаю, это все не должно иметь последствий для работы. Пока каких-то последствий нет, и я уверен, что их и не будет. Потому что мы все работаем в интересах биатлона.

Мы с Виктором Викторовичем несколько раз общались, в основном по поводу перехода, переписывались. У нас ведь практически сразу после выборов оформился перевод спортсмена из Удмуртии в сборную Татарстана, который до этого длился очень долго. В Ханты-Мансийске мы с ним лично встречались, когда был первый этап Кубка России. Так что никаких вопросов нет. Все нормально отнеслись», — сказал Нугманов в интервью «Татар-информ».