Нугманов — об отстранении россиян: я, как патриот, считаю, что Россия права

Глава федерации биатлона Республики Татарстан Ильдар Нугманов, комментируя ситуацию с отстранением россиян от международных стартов, считает, что все спортсмены должны иметь возможность соревноваться вне зависимости от политических течений.

«Разум должен восторжествовать, и мы все должны соревноваться в одинаковых условиях друг с другом, вне зависимости от политических мыслей и взглядов. Я, как патриот, считаю, что Россия права, а Европа с США не правы в этом отношении. Справедливость должна восторжествовать, и, надеюсь, они там тоже придут к разумному решению», — сказал Нугманов в интервью «Татар-информ».

Напомним, в сентябре 2022 года Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских спортсменов от международных соревнований.