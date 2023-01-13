Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
Начало прямой трансляции
16:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Нугманов — об отстранении россиян: я, как патриот, считаю, что Россия права

Нугманов — об отстранении россиян: я, как патриот, считаю, что Россия права
Комментарии

Глава федерации биатлона Республики Татарстан Ильдар Нугманов, комментируя ситуацию с отстранением россиян от международных стартов, считает, что все спортсмены должны иметь возможность соревноваться вне зависимости от политических течений.

«Разум должен восторжествовать, и мы все должны соревноваться в одинаковых условиях друг с другом, вне зависимости от политических мыслей и взглядов. Я, как патриот, считаю, что Россия права, а Европа с США не правы в этом отношении. Справедливость должна восторжествовать, и, надеюсь, они там тоже придут к разумному решению», — сказал Нугманов в интервью «Татар-информ».

Напомним, в сентябре 2022 года Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«Это позор». На Кубке мира в Германии биатлонистам трижды отключали свет во время гонки «Это позор». На Кубке мира в Германии биатлонистам трижды отключали свет во время гонки
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023