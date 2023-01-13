Нугманов: никто из зарубежных спортсменов открыто не скажет, что им не хватает россиян

Глава федерации биатлона Республики Татарстан Ильдар Нугманов уверен, что иностранные спортсмены заинтересованы в возвращении россиян к международным соревнованиям, однако не решатся открыто об этом заявить.

«С европейцами я особо-то не общался. Но вот недавно Губерниев говорил, что там лыжники не чувствуют отсутствия наших. На это один из лыжников из Норвегии возразил, мол, это не так, им не хватает российских спортсменов для полноценной борьбы. Я думаю, многие спортсмены считают, что не хватает. Просто об этом никто открыто не заявляет.

Побаиваются, наверное, не хотят наговорить лишнего. Каждый спортсмен, уважающий себя, он всегда хочет соревноваться с сильнейшими, к которым относятся и спортсмены из России и Республики Беларусь. Вряд ли им приносят большое удовольствие победы на соревнованиях, откуда отстранены их соперники. Есть же такое, когда на какой-то турнир не приезжают лидеры и победителю говорят, мол, не все участвовали, ты вот там попробуй выиграть, где фавориты стартуют. И то же самое здесь. Когда все сильнейшие участвуют, то каждому спортсмену выиграть почетнее и престижнее», — сказал Нугманов в интервью «Татар-информ».