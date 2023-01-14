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«Продышалась перед гонками поважнее!» Алимбекова — об уверенной победе на Кубке Беларуси

«Продышалась перед гонками поважнее!» Алимбекова — об уверенной победе на Кубке Беларуси
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Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала уверенную победу в спринтерской гонке на Кубке Беларуси. Алимбекова не допустила ни одного промаха и имела преимущество в более двух минут над ближайшими соперницами.

«Что касается стрельбы, то я чувствую себя уверенно, и довольна тем, что удаётся справляться в соревновательном режиме. Продышалась! После хорошей работы на сборе было достаточно хорошее состояние. Эти старты нужны для разгона перед гонками поважнее», — приводит слова Алимбековой телеграм-канал «Референт Рая».

Напомним, в Раубичах (Беларусь) с 17 января пройдёт сразу два этапа Кубка Содружества. В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК.

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