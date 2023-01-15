Бабиков прокомментировал победу в большом масс-старте на этапе Кубка России в Рыбинске

Чемпион мира 2017 года в эстафете, российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал победу в большом масс-старте на пятом этапе Кубка России.
«Было достаточно тяжело, просто именно такая крейсерская скорость была возможна. Но если бы были разборки – было бы слишком тяжело. Так что сосредоточился на стрельбе. Надеялся, что стрельба поможет отсеять эту плотную борьбу – так и получилось.
Сегодня был рабочий ветер, комфортный. Где-то сказывалось везение – на последнем рубеже очень серьёзный габарит закрылся. Но погода была рабочая, хорошая.
В каждой гонке верю, что она сложится удачно, несмотря на самочувствие. В этом формате я знаю свои сильные стороны, и у меня получается их реализовывать. Поэтому верю в каждую такую гонку», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».
Биатлон. Кубок России, Пятый этап, Дёмино. Масс-старт, 15 км. Мужчины
1. Антон Бабиков — 38.15,4 (0 промахов).
2. Евгений Гараничев — отставание 37,7 (2).
3. Александр Поварницын +49,5 (3).
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