Бабиков прокомментировал победу в большом масс-старте на этапе Кубка России в Рыбинске

Чемпион мира 2017 года в эстафете, российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал победу в большом масс-старте на пятом этапе Кубка России.

«Было достаточно тяжело, просто именно такая крейсерская скорость была возможна. Но если бы были разборки – было бы слишком тяжело. Так что сосредоточился на стрельбе. Надеялся, что стрельба поможет отсеять эту плотную борьбу – так и получилось.

Сегодня был рабочий ветер, комфортный. Где-то сказывалось везение – на последнем рубеже очень серьёзный габарит закрылся. Но погода была рабочая, хорошая.

В каждой гонке верю, что она сложится удачно, несмотря на самочувствие. В этом формате я знаю свои сильные стороны, и у меня получается их реализовывать. Поэтому верю в каждую такую гонку», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок России, Пятый этап, Дёмино. Масс-старт, 15 км. Мужчины

1. Антон Бабиков — 38.15,4 (0 промахов).

2. Евгений Гараничев — отставание 37,7 (2).

3. Александр Поварницын +49,5 (3).