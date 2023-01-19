Шевченко — о третьем месте в спринте: знала, что у меня все шансы попасть на пьедестал

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко прокомментировала третье место в спринте на 7,5 км на этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь).



«Ощущения? Ну я на Кубке Содружества на летнем биатлоне была в призах, и сейчас я знала, что у меня все шансы попасть в топ-6 или на пьедестал. Сегодня был акцент на стрельбу, я чувствовала, что на рубеже должно получиться то, что наработала на тренировках. Ветер сегодня позволял стрелять чисто, я так и сделала.

То, что в топ-3 две Шевченко, – непередаваемые эмоции. Я очень рада за Наташу, больше рада за неё, чем за себя. Это её первый пьедестал на таком уровне и вообще первый пьедестал в личной гонке в биатлоне. Я за неё просто счастлива. Очень рада, что мы на пьедестале вместе.

Трасса подходит? Мы только спустились с гор, но я не думаю, что горы сильно повлияли на моё самочувствие сегодня. Просто из гонки в гонку нужно показывать лучший результат. Перед Рязанью я переболела, и там было как получилось, сейчас намного лучше.

Какие задачи были на горный сбор? Как я уже говорила, на международном уровне очень много соревнований в среднегорье и высокогорье, в России мы бежим на равнине. Когда нас всё-таки допустят, мы должны быть готовы к этому. После Раубичей снова поедем в горы на сбор на две недели.

Биатлонисты на лыжном чемпионате России? У меня есть рус-код, я в 2014-м бегала лыжные гонки, но я не задумывалась об этом, мне хватает биатлонных стартов. Шоу с лыжниками? Было бы очень интересно и увлекательно! Много азарта, эмоций. Если бы была возможность выбрать партнёра на эстафету… Мне нравятся и Саня Терентьев, и Артём Мальцев, и Алексей Червоткин. Они все сильные ребята, все могут выступить хорошо, я к ним очень хорошо отношусь. Мне было бы без разницы, с кем бежать», — передаёт слова Куклиной корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.