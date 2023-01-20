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Главный тренер сборной России по биатлону Ростовцев высказался о яркой критике Губерниева

Главный тренер сборной России по биатлону Ростовцев высказался о яркой критике Губерниева
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Новый главный тренер сборной России по биатлону Павел Ростовцев прокомментировал жёсткую критику со стороны телекомментатора Дмитрия Губерниева.

«Как реагирую на критику Губерниева? Вообще никак, я спокоен. Мешает ли это работе в сборной? Абсолютно не мешает. Разрешён ли конфликт? Я готов работать со всеми, кто готов работать на развитие российского биатлона, поэтому смотреть надо в будущее и идти в будущее. Всё», — сказал Ростовцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Напомним, о назначении Ростовцева главным тренером сборной России стало известно 10 января. После этого Губерниев неоднократно подвергал это назначение жёсткой критике.

Читайте полное интервью с Павлом Ростовцевым на «Чемпионате»:

«Гимн за душу берёт. Всегда подпеваю». Интервью с главным тренером сборной по биатлону «Гимн за душу берёт. Всегда подпеваю». Интервью с главным тренером сборной по биатлону
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