Главный тренер сборной России по биатлону Ростовцев высказался о яркой критике Губерниева

Новый главный тренер сборной России по биатлону Павел Ростовцев прокомментировал жёсткую критику со стороны телекомментатора Дмитрия Губерниева.

«Как реагирую на критику Губерниева? Вообще никак, я спокоен. Мешает ли это работе в сборной? Абсолютно не мешает. Разрешён ли конфликт? Я готов работать со всеми, кто готов работать на развитие российского биатлона, поэтому смотреть надо в будущее и идти в будущее. Всё», — сказал Ростовцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Напомним, о назначении Ростовцева главным тренером сборной России стало известно 10 января. После этого Губерниев неоднократно подвергал это назначение жёсткой критике.

Читайте полное интервью с Павлом Ростовцевым на «Чемпионате»: