Главный тренер сборной России по биатлону предложил идеи совместной шоу-гонки с лыжниками

Новый главный тренер сборной России по биатлону Павел Ростовцев считает, что проведение совместных шоу-гонок с лыжниками благоприятно скажется на эмоциональном и физическом состоянии спортсменов.
«Я прекрасно отношусь к идее шоу-гонки. Любой новый формат, может быть, даже не в статусе официальных соревнований, а каких-то шоу, всегда даёт большую эмоциональность в тренировочном и соревновательном процессе. Это некий стресс-стимул для спортсмена в хорошем плане, и они очень хорошо на это реагируют. Поэтому я сам, когда был спортсменом, бегал, например, марафон на Камчатке. И сегодня это уже нормальная практика, когда наши биатлонисты в конце сезона бегут Ханты-Мансийский марафон или на Камчатке.
Поэтому почему бы и не проводить такие шоу? Это было бы очень здорово.
К примеру, на какой-нибудь части горнолыжного подъёма – спуск с преодолением препятствий на беговых лыжах, где-то трамплины есть, где-то надо подпрыгнуть. Почему бы нет? В гору тоже можно много чего придумать, или кто быстрее 60 или 100 метров пробежит – такая практика тоже была. Придумать можно много всего, чтобы было настоящее шоу, которое как-то связано с соревновательной деятельностью и, конечно, безопасно для спортсменов. Здесь всё зависит от фантазии», — сказал Ростовцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.
Читайте полное интервью с Павлом Ростовцевым на «Чемпионате»:
- 20 января 2023
-
17:20
-
16:55
-
16:30
-
16:05
-
15:40
-
15:22
-
13:10
-
12:18
-
11:57
-
11:47
- 19 января 2023
-
22:14
-
20:49
-
18:52
-
18:39
-
18:07
-
17:40
-
12:12
-
12:08
-
12:03
-
11:40
- 18 января 2023
-
16:45
-
12:00
-
11:00
-
10:55
-
00:26
- 17 января 2023
-
22:00
-
19:44
-
18:52
-
16:56
-
12:00
- 16 января 2023
-
23:43
-
23:36
-
23:21
-
16:55
-
15:08