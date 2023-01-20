Главный тренер сборной России по биатлону предложил идеи совместной шоу-гонки с лыжниками

Новый главный тренер сборной России по биатлону Павел Ростовцев считает, что проведение совместных шоу-гонок с лыжниками благоприятно скажется на эмоциональном и физическом состоянии спортсменов.

«Я прекрасно отношусь к идее шоу-гонки. Любой новый формат, может быть, даже не в статусе официальных соревнований, а каких-то шоу, всегда даёт большую эмоциональность в тренировочном и соревновательном процессе. Это некий стресс-стимул для спортсмена в хорошем плане, и они очень хорошо на это реагируют. Поэтому я сам, когда был спортсменом, бегал, например, марафон на Камчатке. И сегодня это уже нормальная практика, когда наши биатлонисты в конце сезона бегут Ханты-Мансийский марафон или на Камчатке.

Поэтому почему бы и не проводить такие шоу? Это было бы очень здорово.

К примеру, на какой-нибудь части горнолыжного подъёма – спуск с преодолением препятствий на беговых лыжах, где-то трамплины есть, где-то надо подпрыгнуть. Почему бы нет? В гору тоже можно много чего придумать, или кто быстрее 60 или 100 метров пробежит – такая практика тоже была. Придумать можно много всего, чтобы было настоящее шоу, которое как-то связано с соревновательной деятельностью и, конечно, безопасно для спортсменов. Здесь всё зависит от фантазии», — сказал Ростовцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Читайте полное интервью с Павлом Ростовцевым на «Чемпионате»: