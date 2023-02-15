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«Это чертовски круто». Линн Перссон высказалась о серебре ЧМ в индивидуальной гонке

«Это чертовски круто». Линн Перссон высказалась о серебре ЧМ в индивидуальной гонке
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Олимпийская чемпионка в эстафете Линн Перссон прокомментировала завоевание серебряной медали в индивидуальной женской гонке на 15 км, которая проходила в рамках чемпионата мира по биатлону — 2023 в Оберхофе (Германия).

«Это чертовски круто. Сегодня будет торт. Поздравили ли меня уже? Телефон взрывается. Веселое занятие, когда между гонками пытаешься успеть ответить и поблагодарить всех за поздравления», – приводит слова Перссон Expressen.

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Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия
Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км

1. Ханна Эберг (Швеция) – 43.36,1 (1 промах).
2. Линн Перссон (Швеция) +10,3 (0 промахов).
3. Лиза Виттоцци (Италия) +20,7 (1 промах).
4. Самуэла Комола (Италия) +48,5 (0 промахов).
5. Жулия Симон (Франция) +1.11,4 (3 промаха).

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