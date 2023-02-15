Видеообзор победы шведки Ханны Эберг в индивидуальной гонке на ЧМ в Оберхофе

В Оберхофе (Германия) завершилась индивидуальная женская гонка на 15 км, проходившая в рамках чемпионата мира по биатлону — 2023. Победу одержала шведская спортсменка Ханна Эберг. Второй стала её соотечественница Линн Перссон. Бронзовую награду завоевала итальянка Лиза Виттоцци.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами гонки.

Трансляции чемпионата мира по биатлону доступны в Okko.

Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия

Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км



1. Ханна Эберг (Швеция) – 43.36,1 (1 промах).

2. Линн Перссон (Швеция) +10,3 (0 промахов).

3. Лиза Виттоцци (Италия) +20,7 (1 промах).

4. Самуэла Комола (Италия) +48,5 (0 промахов).

5. Жулия Симон (Франция) +1.11,4 (3 промаха).