Наталья Гербулова рассказала, что помогло ей одержать победу в спринте на Кубке России

Российская биатлонистка Наталья Гербулова прокомментировала победу в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка России сезона-2022/2023 в Чайковском (Пермский край).



«Я нахожусь дома. Пермский край, брат! Вот, это первое. Во-вторых, я хочу сказать огромное спасибо нашей команде. Теперь у каждого из нас в нашей команде есть золотые медали в этом сезоне. Поэтому, Артём Евгеньевич Истомин и Виталий Викторович Норицын, спасибо вам большое!» — сказала Гербулова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Гербулова прошла дистанцию за 21 минуту 09,4 секунды, не допустив промахов. Второе место заняла Ирина Казакевич, допустившая промах и уступившая Гербуловой 20,4 секунды. Замкнула тройку призёров Анастасия Гореева, на счету которой также один промах.