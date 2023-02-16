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Наталья Гербулова рассказала, что помогло ей одержать победу в спринте на Кубке России

Наталья Гербулова рассказала, что помогло ей одержать победу в спринте на Кубке России
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Российская биатлонистка Наталья Гербулова прокомментировала победу в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка России сезона-2022/2023 в Чайковском (Пермский край).

«Я нахожусь дома. Пермский край, брат! Вот, это первое. Во-вторых, я хочу сказать огромное спасибо нашей команде. Теперь у каждого из нас в нашей команде есть золотые медали в этом сезоне. Поэтому, Артём Евгеньевич Истомин и Виталий Викторович Норицын, спасибо вам большое!» — сказала Гербулова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Гербулова прошла дистанцию за 21 минуту 09,4 секунды, не допустив промахов. Второе место заняла Ирина Казакевич, допустившая промах и уступившая Гербуловой 20,4 секунды. Замкнула тройку призёров Анастасия Гореева, на счету которой также один промах.

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