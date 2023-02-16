Гербулова: чемпионат мира не смотрю, потому что как-то не очень приятно и обидно
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Российская биатлонистка Наталья Гербулова ответила, следит ли за результатами чемпионата мира – 2023, который проходит в Оберхофе (Германия).
«Слежу только за результатами, не смотрю, потому что как-то не очень приятно и обидно. Иногда, конечно, тренеры говорят посмотреть на определённую тактику движений, и мы это просматриваем. Я вижу, что Йоханнес Бё у всех выигрывает, и как-то мне не особо интересно на это смотреть (улыбается). Хочется, чтобы наши там выигрывали», — сказала Гербулова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
В программе текущего ЧМ осталось ещё две гонки — эстафеты и масс-старты. Соревнования завершатся 19 февраля.
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