Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Гербулова: чемпионат мира не смотрю, потому что как-то не очень приятно и обидно

Гербулова: чемпионат мира не смотрю, потому что как-то не очень приятно и обидно
Комментарии

Российская биатлонистка Наталья Гербулова ответила, следит ли за результатами чемпионата мира – 2023, который проходит в Оберхофе (Германия).

«Слежу только за результатами, не смотрю, потому что как-то не очень приятно и обидно. Иногда, конечно, тренеры говорят посмотреть на определённую тактику движений, и мы это просматриваем. Я вижу, что Йоханнес Бё у всех выигрывает, и как-то мне не особо интересно на это смотреть (улыбается). Хочется, чтобы наши там выигрывали», — сказала Гербулова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

В программе текущего ЧМ осталось ещё две гонки — эстафеты и масс-старты. Соревнования завершатся 19 февраля.

Чемпионат мира по биатлону — в Okko! Смотрите прямо сейчас.
Йоханнес Бё установил нереальный рекорд! Даже куча промахов и штрафной круг не помешали Йоханнес Бё установил нереальный рекорд! Даже куча промахов и штрафной круг не помешали
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023