Гербулова: чемпионат мира не смотрю, потому что как-то не очень приятно и обидно

Российская биатлонистка Наталья Гербулова ответила, следит ли за результатами чемпионата мира – 2023, который проходит в Оберхофе (Германия).

«Слежу только за результатами, не смотрю, потому что как-то не очень приятно и обидно. Иногда, конечно, тренеры говорят посмотреть на определённую тактику движений, и мы это просматриваем. Я вижу, что Йоханнес Бё у всех выигрывает, и как-то мне не особо интересно на это смотреть (улыбается). Хочется, чтобы наши там выигрывали», — сказала Гербулова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

В программе текущего ЧМ осталось ещё две гонки — эстафеты и масс-старты. Соревнования завершатся 19 февраля.