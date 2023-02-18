Самуэльссон — о доминировании Йоханнеса Бё: день, когда мы его обыграем, приближается

Олимпийский чемпион в эстафете 2018 года, неоднократный призёр чемпионатов мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался о доминировании пятикратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Бё в текущем сезоне.

Младший Бё блестяще выступает на текущем чемпионате мира, который проходит в Оберхофе (Германия). Ранее он стал чемпионом мира в смешанной эстафете, спринте, пасьюте, индивидуальной гонке и сингл-миксте. Пять золотых медалей на одном ЧМ – абсолютный рекорд у мужчин. Также Йоханнес на протяжении большей части сезона возглавляет общий зачёт КМ.

«День, когда мы его обыграем, становится всё ближе и ближе», — приводит слова Самуэльссона VG.