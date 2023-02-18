Гербулова — о четырёх промахах в пасьюте: уже на пристрелке понимала, что что-то не так

Российская биатлонистка Наталья Гербулова рассказала о борьбе за третье место в гонке преследования на шестом этапе Кубка России и проблемах со стрельбой. Спортсменка завоевала бронзу в пасьюте, допустив четыре промаха.
«На первом подъёме после стрельбища стоял наш главный тренер Валерий Алексеевич Медведцев. Он сказал: «Наташ, продолжай работать. Ты можешь приблизится к Каплиной». На следующем подъёме меня гнал Артём Евгеньевич Истомин, он тоже сказал постараться приблизиться. И я еду предпоследний спуск перед последним подъёмом и думаю: «Блин, это же Лиза Каплина». А потом такая: «А я же Наталья Гербулова!» Всегда стараешься подтянуться, это показывает характер спортсмена. Я ощутила невероятные эмоции, это очень классно. Думаю, в момент, когда я дала ускорение, Лиза меня отпустила и не стала бороться.
Что касается стрельбы, я уже на пристрелке понимала, что что-то сегодня не так. У меня лёжка была в разные стороны. Я пока не могу понять, с чем это связано, нужно пообщаться с тренерами. Но я максимально старалась собраться, после первой лёжки пришлось сделать поправку. Поговорим с тренерами и найдём решение до завтрашнего дня», — сказала Гербулова в эфире телеканала «Матч ТВ».
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