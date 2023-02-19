Валерий Польховский поздравил Карима Халили с победой в общем зачёте Кубка России

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказался о победе бронзового призёра Олимпиады-2022 Карима Халили в общем зачёте Кубка России по биатлону сезона-2022/2023. Спортсмен набрал 571 очко и опередил ближайшего преследователя, Александра Поварницына, на 20 очков.

«Молодец Карим! Только рад за него. Перспективный парень с головой. Желаю ему дальнейших успехов, он стоит на правильном пути. Поздравляю его!», — сказал Польховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU) из-за ситуации на Украине. Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.