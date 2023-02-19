Сможет ли великолепный норвежец выиграть все личные гонки на главном турнире сезона?

Чемпионат мира по биатлону — 2023. Последний шанс для Бё забрать золото. LIVE

В Оберхофе (Германия) близится к завершению чемпионат мира по биатлону — 2023. В воскресенье, 19 февраля, на турнире будут разыграны два последних комплекта наград — в масс-стартах. Начало мужской гонки запланировано на 14:30 по московскому времени, а женской — на 17:15.

Йоханнес Бё всё-таки не добрался до вечного рекорда. Осечка сборной Норвегии в эстафете не позволит ему выиграть все семь возможных золотых медалей, но лидер мирового биатлона ещё может завоевать шесть и впервые в истории выиграть все личные гонки на чемпионате мира в современном формате.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мужского и женского масс-стартов 19 февраля и расскажет вам обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Оставайтесь с нами!

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