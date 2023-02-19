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Чемпионат мира по биатлону — 2023 — онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов 19 февраля на ЧМ-2023

Чемпионат мира по биатлону — 2023. Последний шанс для Бё забрать золото. LIVE
Татьяна Постникова Андрей Шитихин
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ЧМ-2023, Йоханнес Бё
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Сможет ли великолепный норвежец выиграть все личные гонки на главном турнире сезона?
Расписание чемпионата мира по биатлону - 2023
Полный медальный зачёт ЧМ-2023 по биатлону

В Оберхофе (Германия) близится к завершению чемпионат мира по биатлону — 2023. В воскресенье, 19 февраля, на турнире будут разыграны два последних комплекта наград — в масс-стартах. Начало мужской гонки запланировано на 14:30 по московскому времени, а женской — на 17:15.

Йоханнес Бё всё-таки не добрался до вечного рекорда. Осечка сборной Норвегии в эстафете не позволит ему выиграть все семь возможных золотых медалей, но лидер мирового биатлона ещё может завоевать шесть и впервые в истории выиграть все личные гонки на чемпионате мира в современном формате.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мужского и женского масс-стартов 19 февраля и расскажет вам обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Оставайтесь с нами!

Чемпионат мира по биатлону — в Okko! Смотрите прямо сейчас.
Live Татьяна Постникова

Помимо Йоханнеса Бё в числе фаворитов сегодня Стурла Легрейд, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен, Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен.

В зачёте масс-стартов Кубка мира топ-6 выглядит так: Йоханнес Бё, Легрейд, Кристиансен, Йоханнес Дале, Траьей Бё, Фабьен Клод.

12:47 Татьяна Постникова

Кстати, норвежские учёные даже выяснили, в чём феномен Йоханнеса Бё. Оказывается, этому есть вполне медицинское объяснение.

«У него уникальная способность». Норвежские учёные объяснили, почему Йоханнес Бё непобедим «У него уникальная способность». Норвежские учёные объяснили, почему Йоханнес Бё непобедим
12:38 Татьяна Постникова

Конечно, главная интрига мужского масс-старта сегодня — заберёт ли Йоханнес Бё рекордную, шестую медаль с ЧМ. После вчерашнего провала норвежцев в эстафете пятикратный олимпийский чемпион уже не выиграет все награды турнира, но ещё претендует на все личные медали.

12:29 Татьяна Постникова

Сенсацию преподнесли и женщины. С идеальной стрельбой (всего два доп. патрона при ураганном ветре) впервые в истории на ЧМ выиграли итальянки (Самуэла Комола, Доротея Вирер, Ханна Аухенталлер, Лиза Виттоцци). Второе место заняли хозяйки турнира (Ванесса Фойгт, Ханна Кебингер, София Шнайдер и Денизе Херрман-Вик). Топ-3 замкнули шведки (Линн Перссон, Анна Магнуссон, Эльвира и Ханна Эберг).

Трансляции чемпионата мира по биатлону доступны на Okko

12:20 Татьяна Постникова

Но давайте вспомним вчерашние эстафеты. Мужской старт вопреки ожиданиям завершился не победой норвежцев. Золото забрали французы (Антонен Гигона, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе). Норвежцы же провалились и лишь благодаря стараниям Йоханнеса Бё стали вторыми. Тройку призёров замкнули шведы.

Трансляции чемпионата мира по биатлону доступны на Okko

12:15 Татьяна Постникова

Сегодня в Оберхофе прекрасная погода. От вчерашнего ураганного ветра и дождя не осталось и следа. Сейчас в немецком городке переменная облачность и ветер 6 м/с. Кажется, гонки будут более спокойными, чем накануне.

12:05 Татьяна Постникова

Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня в Оберхофе завершается ЧМ-2023. Заключительными гонками станут масс-старты. Мужчины стартуют в 14.30, а женщины — в 17.15 по Москве.

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Теги Биатлон Чемпионат мира 2023 Йоханнес Бё •••

Заглавное фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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