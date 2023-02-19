Бьорндален отреагировал на то, что Кирхнер обвинил его в неуважении к спортсменам

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален ответил тренеру сборной Германии Марку Кирхнеру, который обвинил его в неуважении к спортсменам.

Напомним, сборную Германии в сингл-миксте представляли София Шнайдер и Филипп Наврат, которые заняли шестое место. Бьорндален заявил, что немцы выставили команду В, и осудил их за пренебрежение гонкой на домашнем чемпионате мира.



«Я всё ещё придерживаюсь того, что сказал ранее. Если Наврат не готов бежать мужскую эстафету, это значит, что есть четыре человека лучше него. Как минимум двое из них лучше. Наврат быстр, но у него есть слабость в стрельбе стоя.

Если он (Кирхнер) говорит, что я неуважительно отношусь к спортсменам, я скорее скажу, что это они (немецкая команда) неуважительно относятся к чемпионату мира. Они выставляют не лучший состав, в то время как у них есть Роман Рес и Бенедикт Долль, которые лучше проявляют себя на Кубке мира и показывают кардинально иную скорость стрельбы стоя», — приводит слова Бьорндалена Aftenposten.