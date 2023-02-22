Жена Йоханнеса Бё опубликовала трогательное фото биатлониста с сыном Густавом

Хедда Дэли Бё, жена пятикратного олимпийского чемпиона, 17-кратного чемпиона мира норвежского биатлониста Йоханнеса Бё, опубликовала в социальных сетях трогательный снимок спортсмена с подросшим сыном Густавом. В январе мальчику исполнилось три года.

Фото: из личного архива Хедды Дэли Бё

Младший из братьев Бё блестяще выступил на чемпионате мира – 2023, который прошёл в Оберхофе (Германия). Он стал чемпионом мира в смешанной эстафете, спринте, пасьюте, индивидуальной гонке и сингл-миксте, а также завоевал серебро в эстафете и бронзу в масс-старте. Пять золотых медалей на одном ЧМ – абсолютный рекорд у мужчин. Также Йоханнес на протяжении большей части сезона возглавляет общий зачёт КМ.

На текущий момент Йоханнес Бё – второй биатлонист в истории по количеству побед на ЧМ (17) после соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена (20).