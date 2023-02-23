Йоханнес Бё летом во второй раз станет отцом

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё сообщил, что готовится во второй раз стать отцом. Биатлонист опубликовал совместные фото с беременной супругой Хеддой Дэли Бё.
«Расширяем семью. В ожидании лета», — подписал фото младший Бё.
Фото: из личного архива Йоханнеса Бё
Фото: из личного архива Йоханнеса Бё
Йоханнес и Хедда сыграли свадьбу в конце июня 2018 года. 13 января 2020-го они впервые стали родителями. На свет появился мальчик, которого назвали Густавом.
Младший из братьев Бё блестяще выступил на чемпионате мира – 2023, который прошёл в Оберхофе (Германия). Он стал чемпионом мира в смешанной эстафете, спринте, пасьюте, индивидуальной гонке и сингл-миксте, а также завоевал серебро в эстафете и бронзу в масс-старте. Пять золотых медалей на одном ЧМ – абсолютный рекорд у мужчин. Также Йоханнес на протяжении большей части сезона возглавляет общий зачёт КМ.
На текущий момент Йоханнес Бё – второй биатлонист в истории по количеству побед на ЧМ (17) после соотечественника, Уле-Эйнара Бьорндалена (20).
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