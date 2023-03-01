Габриэла Соукалова анонсировала выход биографического фильма о себе

Бывшая чешская биатлонистка Габриэла Соукалова рассказала о предстоящем выходе биографического фильма о её жизни.

«Всю жизнь читаю биографии разных личностей. Мне всегда нравилось наблюдать, как они добивались своих целей, несмотря на препятствия. Иногда это мотивировало меня двигаться вперёд.

Два года назад я познакомилась с Филиппом Зикмундом, владельцем блогерского агентства. Когда мы узнали друг друга ближе и как-то разговорились о жизни, он сказал, что о моём пути можно снять фильм. Я тогда долго смеялась. Но сейчас я хочу поблагодарить Филиппа за то, что именно он позвонил режиссёру Петру Ветровскому и спросил, не хочет ли он экранизировать мою историю. Около полутора лет назад мы начали работать над воссозданием истории моей жизни. Надеюсь, моя история также сможет мотивировать людей и поможет им в непростой момент.

У меня не было возможности попрощаться с болельщиками и красиво завершить карьеру из-за проблем со здоровьем. Поэтому я хочу поблагодарить вас за поддержку этим фильмом, который выйдет в следующем году. Надеюсь, он вам понравится», — написала Соукалова на своей странице в соцсетях.