Габриэла Соукалова анонсировала выход биографического фильма о себе

Бывшая чешская биатлонистка Габриэла Соукалова рассказала о предстоящем выходе биографического фильма о её жизни.
«Всю жизнь читаю биографии разных личностей. Мне всегда нравилось наблюдать, как они добивались своих целей, несмотря на препятствия. Иногда это мотивировало меня двигаться вперёд.
Два года назад я познакомилась с Филиппом Зикмундом, владельцем блогерского агентства. Когда мы узнали друг друга ближе и как-то разговорились о жизни, он сказал, что о моём пути можно снять фильм. Я тогда долго смеялась. Но сейчас я хочу поблагодарить Филиппа за то, что именно он позвонил режиссёру Петру Ветровскому и спросил, не хочет ли он экранизировать мою историю. Около полутора лет назад мы начали работать над воссозданием истории моей жизни. Надеюсь, моя история также сможет мотивировать людей и поможет им в непростой момент.
У меня не было возможности попрощаться с болельщиками и красиво завершить карьеру из-за проблем со здоровьем. Поэтому я хочу поблагодарить вас за поддержку этим фильмом, который выйдет в следующем году. Надеюсь, он вам понравится», — написала Соукалова на своей странице в соцсетях.
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