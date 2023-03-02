Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Йоханнес Бё одержал девятую подряд победу на этапах Кубка мира

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё одержал девятую подряд личную победу на Кубке мира. В целом норвежец выиграл 20-ю гонку в сезоне-2022/2023.

Это произошло на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Младший из братьев Бё выиграл спринт, опередив старшего ровно на 30 секунд. Оба прошли гонку без промахов.

Биатлон. Кубок мира, 7-й этап. Спринт, 10 км. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 22.39,6 (0 промахов).

2. Тарьей Бё (Норвегия) — отставание + 30,0 секунды (0).

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) + 1.15,2 (1 промах).

4. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) + 1.17,9 (0).

5. Фабьен Клод (Франция) + 1.23,0 (1).

6. Мартин Понсилуома (Швеция) + 1.25,1 (2)…

14. Кентен Фийон Майе (Франция) + 1.52,0 (2).

15. Себастиан Самуэльссон (Швеция) + 1.53,6 (3).