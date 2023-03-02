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Йоханнес Бё в Нове-Место одержал 70-ю победу в карьере на уровне КМ

Йоханнес Бё в Нове-Место одержал 70-ю победу в карьере на уровне КМ
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Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё одержал 70-ю победу в карьере на уровне Кубка мира (+ чемпионаты мира и Олимпиады).

Это произошло на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Младший из братьев Бё выиграл спринт, опередив старшего ровно на 30 секунд. Оба прошли гонку без промахов.

Биатлон. Кубок мира, 7-й этап. Спринт, 10 км. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 22.39,6 (0 промахов).
2. Тарьей Бё (Норвегия) — отставание + 30,0 секунды (0).
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) + 1.15,2 (1 промах).
4. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) + 1.17,9 (0).
5. Фабьен Клод (Франция) + 1.23,0 (1).
6. Мартин Понсилуома (Швеция) + 1.25,1 (2)…

Отметим, что рекордсменом по количеству побед на КМ является легендарный Уле-Эйнар Бьорндален (95), на втором месте идёт француз Мартен Фуркад (83). Младший Бё идёт третьим.

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